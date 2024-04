Jajka na miękko - takie są skutki jedzenia jajek na miękko. Jak ugotować idealne jajka na miękko? [29.04.2024 r.]

Jajka - właściwości zdrowotne

Jajka bardzo często goszczą w diecie Polaków. Z jajek robi się jajka sadzone, jajka gotowane, jajecznicę, szakszukę, sałatki, pastę jajeczną, używa się ich do panierowania kotletów.

Czy jajka są zdrowe?

Wokół jajek narosły niezdrowe mity i przekonanie, że ich spożywanie jest niezdrowe i podwyższa cholesterol. Jednak jajka są bardzo zdrowe. Spożycie 2-3 jaj dziennie nie powoduje wzrostu stężenia cholesterolu. Jajka oprócz cholesterolu zawierają bowiem sporo choliny, która uczestniczy w przemianach tłuszczów i cholesterolu i zapobiega osadzaniu się cholesterolu w ścianach tętnic. Oczywiście, jeśli jajka zjemy z majonezem, tłustym sosem czosnkowym czy ze smażonym bekonem, wówczas nie jest to dobre dla zdrowia. Ale to ten dodatek powoduje wzrost cholesterolu, a nie same jajka.