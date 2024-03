Jajka - to dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy. Zobaczcie właściwości jajek [25.03.2024 r.]

Mimo kontrowersji, które towarzyszyły spożyciu jajek w latach 70. XX wieku, dziś mamy do czynienia z rewolucją w postrzeganiu tego produktu. Wtedy wielu dietetyków uważało, że nie powinno spożywać się jajek, ponieważ zjedzenie dużej ilości podwyższa cholesterol , który znajduje się w żółtku i powoduje miażdżyce. Dzisiaj jednak, naukowcy przyznają, że to pogląd jest nieaktualny i niepoprawny.

Jakie są reakcje organizmu po regularnym spożywaniu jajek?

Ostatnie badania dowodzą, że to nie konsumpcja jajek, a dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe jest głównym sprawcą miażdżycy. Nie oznacza to jednak, że możemy spożywać jajka bez żadnej kontroli. To, ile jajek powinniśmy zjeść, zależy od naszego stylu życia, wieku, płci i ogólnego stanu zdrowia.

Jajka są bogatym źródłem wielu niezbędnych składników odżywczych. Dlatego ich regularne spożycie może przynieść wiele korzyści dla naszego zdrowia. W naszej galerii dowiesz się, jakie konkretnie efekty może przynieść ich jedzenie.