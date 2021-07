Jak długo gotować bób i z czym go jeść? Przepisy na dania z bobu - skarb wegan i osób na diecie Redakcja

W drugiej połowie czerwca zaczął się sezon na bób, a jego ceny spadły. Na rynkach hurtowych można go już kupić poniżej 10 zł za kilogram, na targowiskach za kilkanaście. Co przygotować z tej rośliny strączkowej? Podajemy przepisy na dania z udziałem bobu. Jeśli przyrządzasz bób po raz pierwszy, sprawdź, jak długo należy go gotować.