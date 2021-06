Nabór na modernizację gospodarstw w 2021 roku jednocześnie we wszystkich obszarach. Do kiedy potrwa?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła kolejny nabór - na modernizację gospodarstw rolnych, który należy do najpopularniejszych wśród polskich rolników form wsparcia z PROW 2014-2020. Nowością jest to, że ARiMR będzie przyjmowała wnioski we wszystkich obszarach jednocześnie. Do kiedy można składać wnioski?