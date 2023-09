Jaka będzie Abramczyk Polonia Bydgoszcz w 2024 roku? Lista życzeń jest długa

Abramczyk Polonia bardzo potrzebuje wzmocnień, które (w przypadku braku awansu w tym roku) w sezonie 2024 pozwolą znów skutecznie walczyć o PGE Ekstraligę. Kto może trafić na Sportową 2?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz wciąż liczy się w rywalizacji o awans do PGE Ekstraligi. To jednak zadanie bardzo trudne do wykonania, bo zdecydowanym faworytem rozgrywek jest niepokonany w tym sezonie Falubaz Zielona Góra. W przypadku braku awansu do elity, Polonia i jej kibice będą musieli pogodzić się z odejściem Wiktora Przyjemskiego, najlepszego zawodnika drużyny i całej ligi. Żużlowiec już zapowiedział, że zostanie w Bydgoszczy jeśli drużyna wywalczy awans. Jeśli nie, sam zmieni I ligi na PGE Ekstraligę, a chętnych na jego zatrudnienie nie brakuje. Z Abramczyk Polonią pożegna się więcej zawodników. Przesądzone jest pewnie zakończenie współpracy z Davidem Bellego, który zupełnie nie sprawdza się w roli lidera. Znacznie gorszy od oczekiwań sezon ma również Kenneth Bjerre. Na przedłużenie umowy może liczyć ponoć Andreas Lyager (choć i on nie ustrzegł się słabszych momentów), miejsce w drużynie może zachować Mateusz Szczepaniak.

Polonia bardzo potrzebuje wzmocnień, które (w przypadku braku awansu w tym roku) w sezonie 2024 pozwolą znów skutecznie walczyć o elitę. Listę życzeń bydgoskich kibiców (a pewnie i prezesa klubu) otwierał Krzysztof Buczkowski. Zawodnik Falubazu ma bardzo udany sezon (średnia 11 pkt na mecz), ale nie jest przesądzone, czy w przypadku awansu drużyny, zostanie w Zielonej Górze. - Jestem wszędzie pomijany, więc nie wiem, jak to będzie. Jestem umówiony na rozmowę, a co z tego wyniknie, to zobaczymy. Koncentruję się na ostatnich meczach – mówił niedawno żużlowiec w rozmowie z portalem wzielonej.pl. Potem jednak sytuacja się zmieniła. - Dostałem od władz Falubazu sygnał, że będę potrzebny także w razie awansu. W najbliższych dniach mamy umówione spotkanie i być może już na nim zapadną decyzję odnośnie przedłużenia kontraktu o kolejny rok - powiedział portalowi WP Sportowe Fakty.

Przyszłość Buczkowskiego z pewnością jest uzależniona od tego, jak w Falubazie potoczą się inne rozmowy, a póki co, zielonogorzanie awansu nie mają i niczego zagwarantować zawodnikom z zewnątrz nie mogą. W razie czego jednak Buczkowski na brak ofert narzekał nie będzie. Poza Bydgoszczą, chętnie widzieliby go w swoich klubach włodarze Wilków Krosno czy Arged Malesy Ostrów. Łakomym kąskiem dla Polonii mógłby być Nicki Pedersen. Duńczyk to świetna żużlowa marka, wciąż ma ambicje na walkę z najlepszymi, ale jego możliwości mocno wyhamowały kontuzje. W tym roku w barwach GKM Grudziądz świetne występy przeplatał z fatalnymi i choć zadeklarował chęć pozostania w GKM, wszystko wskazuje na to, że będzie musiał zmienić otoczenie.

Nie wiadomo, czy chętnych na zatrudnienie go znajdzie w PGE Ekstralidze (Falubaz?), a wtedy może rozważyć ofertę z I ligi. Zejście na niższy szczebel rozgrywek może jednak słono kosztować. Według nieoficjalnych doniesień, Pedersen może zrezygnować ze swoich sportowych ambicji, ale cena za to będzie wysoka. Nie wiadomo, czy Polonii, która rozpoczęła ponoć sondowanie Duńczyka, wystarczy na to finansowych argumentów. Tym bardziej, że prezes klubu Jerzy Kanclerz za każdym razem podkreśla, że na transferowym rynku porusza się wyłącznie w ramach aktualnego budżetu.

Tym bardziej, że i inni wysoko się cenią. Na długiej liście życzeń bydgoskiego klubu mogą być również tegoroczni liderzy Landshut Devils - Kai Huckenbeck i Dimitri Berge. Obaj to zawodnicy z czołówki I ligi (odpowiednio siódmy i jedenasty zawodnik w zestawieniu), ponadto świetnie czują się na bydgoskim torze. Pierwszego z nich trudniej będzie wyciągnąć z Landshut, drugi pewnie pożegna niemiecką ekipę, ale jego finansowe oczekiwania są niemałe. Na pozycję U24 Polonia przymierza ponoć Wiktora Jasińskiego. Największym problemem będzie za to znalezienie zastępstwa dla Wiktora Przyjemskiego. I nie chodzi nawet o zawodnika, który przejmie jego rolę w drużynie (to w zasadzie niemożliwe), ale kogoś, kto będzie punktował choćby na przyzwoitym poziomie. Nieoficjalnie mówi się, że kandydatem do formacji juniorskiej w bydgoskim klubie jest Krzysztof Lewandowski, a być może również Oskar Hurysz (jeśli nie będzie miał miejsca w składzie Stali Gorzów).

Ma astmę a i tak się ściga - Karol Kręt, polska nadzieja motorsportu