Jaka sałatka warzywna na święta? Oto przepisy znanych szefów kuchni na sałatkę na Wigilię [11.12.2023] Joachim Przybył

Święta Bożego Narodzenia bez sałatki jarzynowej z majonezem? Nie ma mowy w polskich domach! To bardzo prosty i uniwersalny przepis na obowiązkowe danie na świątecznym stole, ale można je czasami urozmaicić. Sprawdziliśmy, jakie swoje tajne składniki do sałatki jarzynowej mają znani kucharze. Dodaj to do potrawy, a sałatka warzywna na święta nabierze nowego smaku! Oto kilka propozycji!

Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na święta Bożego Narodzenia w grudniu? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta!