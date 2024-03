Jaki olej do smażenia? Oto najlepsze i najgorsze tłuszcze - zobacz ranking olejów do smażenia [14.03.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jaki olej nadaje się najlepiej do smażenia? Który tłuszcz jest najzdrowszy i warto na nim smażyć? Olej kuchenny to jeden z podstawowych produktów w kuchni, wykorzystywany jest do przygotowywania niezliczonych dań. Warto wybrać najzdrowszy, bowiem olej ma ogromny wpływ na organizm. Niektóre tłuszcze do smażenia są lepsze niż inne. Jaki olej do smażenia wybrać, aby potrawy były zdrowe i miały doskonały smak? Zobacz teraz ranking 5 najlepszych i 5 najgorszych olejów do smażenia.