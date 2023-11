Jakub Piotrowski i jego piękna dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje strzelec gola dla Polski w meczu z Czechami

Jakub Piotrowski pochodzi z Unisławia, a teraz gra w najlepszym zespole Bułgarii. Wskoczył do składu reprezentacji Polski w ostatniej chwili i strzelił jedynego gola w meczu z Czechami na PGE Narodowym. [b]Na co dzień piłkarz mieszka w Bułgarii. Tak się urządził i tak żyje w tym kraju - zobaczcie także zdjęcia jego pięknej ukochanej!

Kim jest Jakub Piotrowski? 26-letni pomocnik zastąpił w reprezentacji Piotra Zielińskiego i dał Polsce prowadzenie w meczu z Czechami w eliminacjach Euro. 26-letni pomocnik pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski.

Jakub Piotrowski pochodzi z Unisławia. Wskoczył do składu reprezentacji Polski w ostatniej chwili i strzelił jedynego gola w meczu z Czechami na PGE Narodowym. Na co dzień piłkarz mieszka w Bułgarii. Tak się urządził i tak żyje w tym kraju - zobaczcie także zdjęcia jego pięknej ukochanej! Piłkarz na co dzień jest zakochany po uszy w Wiktorii Jankowskiej

Kim jest Jakub Piotrowski? Z Unisławia przez Szczecin i Belgię do gwiazdy ligi bułgarskiej

To był bohater niespodziewany meczu kwalifikacji Euro. Jakub Piotrowski wskoczył do podstawowego składu reprezentacji na mecz z Czechami tylko dlatego, że nie mógł zagrać chory Piotr Zieliński. W 38. minucie wykazał się największym sprytem w polu karnym i wbił piłkę do siatki. To jego pierwszy gol dla reprezentacji. Do pełni szczęścia młodemu piłkarzowi zabrakło tylko wygranej drużyny po jego goli. W drugiej połowie Czesi wyrównali i awans na Euro znowu się oddalił.

Tak mieszka Jakub Piotrowski, strzelec gola dla Polski w meczu z Czechami

Jakub Piotrowski ten wieczór na Narodowym zapamięta jednak na długo. To był jego nie tylko pierwszy gol dla Biało-Czerwonych, ale pierwszy występ w kadrze od pierwszej minuty. W reprezentacji zagrał dotąd tylko raz - w październiku osiem minut przeciwko Wyspom Owczym.

Debiutant bohaterem Biało-Czerwonych. Tak żyje na co dzień Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski ma 26 lat i jest środkowym pomocnikiem. Urodził się w Toruniu, ale pochodzi z Unisławia, niewielkiego miasteczka między Chełmnem i Grodem Kopernika. Tam zaczął kopać piłkę w miejscowej Unisłavii, a potem trenował i grał w Chemiku Bydgoszcz, Wdzie Świecie, Pogoni Szczecin i Stomilu Olsztyn.

Już w wieku 21 lat zdecydował się na transfer zagraniczny po zaledwie jednym pełnym sezonie w polskiej ekstraklasie (29 meczów i 3 gole w Pogoni Szczecin. W belgijskim KRC Genk podpisął kontrakt 3-letni, ale nie przebił się do podstawowego składu, został wypożyczony po 1,5 roku do Beveren. W 2020 roku przeniósł się do Fortuny Düsseldorf, w którym zagrał już 42 mecze w II lidze niemieckiej. Po dwóch sezonach został kupiony przez bułgarski Łudogorec Razgrad, którego w tym sezonie jest już jednym z kluczowych piłkarzy.

Ruszyła Cavaliada 2023