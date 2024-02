Jakub Tolak i Zofia Samsel - mieszkają w kamperze. Ich dom na kółkach ma 7 metrów kwadratowych

Ile lat ma Jakub Tolak?

Jakub Tolak urodził się 9 marca 1982 roku. Wkrótce skończy więc 42 lata. Już jako dziecko występował na scenie. Należał do szkolnego zespołu Tintilo. Wystąpił również u boku Gabrieli Kownackiej, Wojciecha Pokory i Pawła Wawrzeckiego w teatrze telewizji w sztuce "Kłopoty wdowy, czyli dlaczego nie mogłam chodzić w żałobie".

W jakich filmach grał Jakub Tolak?

Pamiętamy go z takim filmów i seriali jak:

Jakub Tolak i Zofia Samsel mieszkają w domu na kółkach

Przełomem w życiu Jakuba Tolaka okazał się rok 2019. Wówczas ze swoją partnerką Zofią Samsel postanowili zamieszkać w kamperze. Kupili citroena jumpera i zrobili z niego dom na kółkach. Podróżują nim po świecie, a swoje wrażenia opisują i pokazują na swoim wideoblogu. Dziś są małżeństwem, a razem z nimi żyje, mieszka i podróżuje mała córeczka.

Ich dom na kółkach ma 7 metrów kwadratowych. Przekonują, że ich kamper spokojnie pomieści dwie osoby dorosłe, dziecko i psa. Bywało, że w ich citroenie jumperze bawiła się tez spora gromadka gości.

Na dachu vana mają panele słoneczne, a w środku miejsce do spania, łóżeczko dla córki, kuchenkę, zlewozmywak, lodówkę, a nawet komplet wypoczynkowy. Do ścianek przymocowane są rozkładane taborety lub stoliki. Jeden z nich służy im za biurko, na którym przygotowują relacje z podróży. Jest nawet łazienka z prysznicem oraz toaleta. Przy drzwiach zamontowali haczyki, na których rozwieszają huśtawkę dla córki. Aż wierzyć się nie chce, że to wszystko znajduje się na 7 metrach kwadratowych powierzchni.