Janina z Warszawy. Gwiazda Sanatorium Miłości w programie stara się rozpocząć nowy rozdział życia [21.03.2024 r.]

"Sanatorium miłości" 6 - seniorzy poszukują miłości!

Co niedzielę wieczorem, widzowie TVP1 mają okazję zanurzyć się w magicznej atmosferze Krynicy-Zdroju, gdzie rozgrywa się akcja popularnego programu "Sanatorium Miłości". Premierowy odcinek tej kultowej produkcji został wyemitowany 10 marca tego roku, zapowiadając kolejne emocjonujące przygody uczestników.

Kto występuje w 6. edycji "Sanatorium Miłości"?

To grupa osób dojrzałych, które postanowiły w obliczu samotności przeżyć towarzyską przygodę. Często są to ludzie, którzy przeszli przez trudne doświadczenia, co czyni ich jeszcze silniejszymi, ale jednocześnie głęboko pragnącymi bliskości i zrozumienia ze strony drugiej osoby.

W szóstej edycji "Sanatorium Miłości" widzowie będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi uczestnikami, w tym z: