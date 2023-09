Jazda na rowerze to samo zdrowie – jeśli tylko nie wpadniemy pod rozpędzone auto

To że statystyki wypadków z ich udziałem nie są zatrważające, w dużej mierze zawdzięczamy… kierowcom. Ci, biorąc pod uwagę ogólną, wręcz tragiczną statystykę wypadków drogowych w regonie (w wakacje zginęło 25 osób, a rany odniosło 208), do aniołków nie należą, ale na cyklistów przynajmniej starają się zwracać uwagę, bo wiedzą jedno: ci mogą pojawić się na jezdni niespodziewanie.

Ruch to zdrowie, także ten z wykorzystaniem roweru, a nawet elektrycznej hulajnogi, jeśli dotleniamy się w nieskażonym spalinami środowisku. Jednak w przeciwieństwie do kierowcy, rowerzysty i użytkownika hulajnogi nie chronią ani blacha karoserii, ani poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa. A jednak wielu zapomina, że mają tylko jedno życie.

Nagły wjazd na jezdnię

Bowiem głównym „grzechem” miłośników „dwóch kółek” jest niespodziewane skręcanie z równoległej do jezdni ścieżki rowerowej pod kątem prostym na przejazd rowerowy. Bardzo często zdarza się, że nie sygnalizują tego manewru i bez zmniejszenia prędkości wjeżdżają na przejazd i przecinają tor jazdy samochodom, zmuszając kierowców do alarmowego hamowania.

Kierowcy już się uwrażliwili na problem, bo wiedzą, że amatorzy „dwóch kółek” często wykorzystują przepis dedykowany pieszym - że zmotoryzowani są zobligowani do udzielenia im pierwszeństwa na oznakowanym przejściu już w chwili zbliżania się do krawędzi jezdni. Rowerzyści i hulajnogiści nie zyskali tego przywileju, ale bardzo wielu wydaje się, że owszem.

Zwolnij, najlepiej zahamuj!

- Rowerzysta i użytkownik elektrycznej hulajnogi mają pierwszeństwo dopiero, gdy już znajdują się na przejeździe, a nie przed nim. Dlatego przed wjechaniem na przejazd powinni zwolnić, a najlepiej zatrzymać się i zorientować, czy nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. Nie warto liczyć na to, że kierowca zawsze zdąży zahamować. Przecież uderzenie przez rozpędzony samochód kończy się dla niechronionego uczestnika ruchu drogowego zawsze źle, przynajmniej długim pobytem w szpitalu, a niekiedy śmiercią - przestrzega kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wszystko to nie zmienia faktu, że zarówno kierowcy jak i rowerzyści oraz piesi zbliżający się do przejść i przejazdów rowerowych są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Kierowcy muszą dodatkowo zwolnić prędkość.

Warto przypomnieć, że kierujący autem skręcającym w drogę poprzeczną, którą przecina ścieżka rowerowa, ma obowiązek udzielenia pierwszeństwa rowerzyście.