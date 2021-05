Jedzenie w szpitalach. Zobacz, jak karmią pacjentów w polskich szpitalach [zdjęcia, 14.05.21]

Te zdjęcia nie są podrabiane. Robią je pacjenci i rodziny pacjentów ze szpitali w całej Polsce. W internecie jest miejsce, gdzie można oglądać zdjęcia szpitalnych posiłków. Na portalu społecznościowym Facebook jest profil o nazwie "Posiłki w szpitalach". Ludzie z całej Polski nadsyłają tu zdjęcia, na których widać to, co serwują im szpitale w kraju. Zobaczcie sami, jak wyglądają posiłki, które serwowane są pacjentom. Do naszej redakcji także czytelnicy przysłali mnóstwo zdjęć.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

archiwum GP/NaszeMiasto.pl