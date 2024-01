Jerzy Owsiak i jego rodzina - prywatne zdjęcia. Takie są żona, córki, wnuczki szefa WOŚP [30.01.2024]

"Różnimy się między sobą bardzo, ale z drugiej strony się uzupełniamy. Skoro jesteśmy tyle lat ze sobą, to chyba dobrze znaczy. Oczywiście, są różne momenty w naszym życiu, jak wszędzie. Ale tam, gdzie są emocje, tam jest i miłość, uczucia i fajne życie. Jak nie ma emocji, to znaczy, że nic się już nie dzieje, a u nas te emocje są i potrafi być burzliwie".

"Czujemy się partnerami, dajemy sobie wsparcie, nie rywalizujemy ze sobą. Dzidzia nie ma pragnienia, żeby prowadzić festiwal i być na scenie, a ja nie mam pragnienia, żeby czytać grube segregatory Fundacji" - skomentował z kolei Jurek Owsiak.

O swojej rodzinie szef Fundacji WOŚP powiedział tak:

"Bardzo cenię Dzidzię za dom, który jest niezwykle poukładany i ciepły, za rodzinę, dwie wspaniałe, mądre córki, za wnuczki, o które bardzo dba. Czuję się w tym domu super. Nasz dom składa się też z codzienności, rachunków, gotowania obiadów - my to robimy sami, nikt nam nie usługuje. To niesamowite, że Dzidzia na wszystko ma czas! Kłaniam się jej i wszystkim kobietom, które potrafią się wkurzyć, gdy ktoś im mówi, co mają robić. Ona nie trawi, gdy ktoś kobiecie mówi, co ma myśleć. Dzidzia, kocham Cię!" - nie szczędził żonie ciepłych słów Jurek Owsiak, który na wieść o tym, że została Kobietą Roku Twojego Stylu, wykupił w supersamie wszystkie tulipany i rzucił jej do stóp.