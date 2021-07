Jeśli masz takie objawy, lepiej zrezygnuj z jedzenia ogórków kiszonych. Tym osobom mogą szkodzić! [lista - 26.07.2021]

Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy ogórki kiszone?Choć w Polsce ogórki kiszone są niezwykle popularne, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie niesamowite właściwości posiadają i jak wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie.Ogórki kiszone mają pozytywny wpływ na układ pokarmowy, obniżają poziom cholesterolu we krwi, wspomagają odporność i są bogatym źródłem witamin oraz mikro- i makroelementów. Są bogate w wiele korzystnych dla zdrowia składników odżywczych. Dodatkowo to przekąska niskokaloryczna (w 100 gramach ogórków kiszonych jest tylko 11 kcal), zawierająca mało tłuszczu i dużą ilość błonnika. Ogórki kiszone mają dobroczynny wpływ na nasz organizm i pomagają w wielu dolegliwościach, jednak równocześnie mogą zwiększać ryzyko niektórych chorób.Co tak naprawdę dzieje się z organizmem, gdy włączamy ogórki kiszone do diety? Eksperci wymieniają wiele skutków. Oto niektóre z najbardziej zaskakujących skutków ubocznych spożywania ogórków kiszonych. Poznaj je w poniższej galerii >>>>>

pixabay.com