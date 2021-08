Jeśli masz te objawy warto włączyć kiszoną kapustę do diety!

Kapusta kiszona to jeden z najpopularniejszych dodatków. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt bez pierogów z kapustą i grzybami czy bigosu. To chyba najpopularniejsze dania polskiej kuchni, w których wykorzystuje się kapustę kiszoną. Kapusta kiszona to bardzo zdrowy produkt spożywczy, ponieważ bakterie kwasu mlekowego korzystnie wpływają na florę bakteryjną jelit oraz układ odpornościowy człowieka. Zobaczcie, kiedy warto włączyć kiszoną kapustę do domowego menu. Na kolejnych zdjęciach zobaczcie kto powinien jeść kapustę kiszoną >>>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne