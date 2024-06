Jeśli nie złożysz tego wniosku, to stracisz pieniądze. ZUS przypomina o upływającym terminie [23.06.24]

Ważny termin dla rodziców. Jeśli go przekroczysz, stracisz pieniądze!

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres może to sprawdzić logując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. - Można tam upewnić się czy wniosek wpłynął bez względu na to jakim kanałem został złożony, czyli czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS – przypomniał rzecznik ZUS.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek.

800 plus - wniosek. W czerwcu mija ważny termin!

W zakładce "Rodzina 800 plus" w oknie "Szczegóły Twoich wniosków" może sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.

- Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE zostało mu założone automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze przekazano dane do logowania na to konto – wskazał Żebrowski.

Ze statystyk ZUS wynika, że część uprawnionych osób nie złożyła jeszcze wniosków o świadczenie. - Warto zrobić to jeszcze w czerwcu. Dzięki temu wypłaty 800+ można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec – wyjaśnił rzecznik Zakładu. O zasadach programu 800 plus piszemy także w naszej galerii.