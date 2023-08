Jest zero euro na nowe linie kolejowe na Kujawach i Pomorzu. Na tych trasach nie dojedziemy pociągiem

Samorząd województwa utrzymuje pasażerskie kolejowe połączenia regionalne kosztem 171 mln zł rocznie i płaci 28 mln zł rocznie za dostęp do infrastruktury kolejowej - łącznie wydaje na ten cel blisko 200 mln zł.

W funduszach unijnych 2021-2027 samorząd województwa nie zabezpieczył ani euro na nowe trasy z pociągami. Teraz marszałek chce poszukać pieniędzy w programie FEnIKS.

Linie kolejowe z Nakła do Chojnic, z Bydgoszczy do Gołańczy przez Kcynię i z Inowrocławia do Żnina - rozbudziły emocje podczas ostatniej sesji sejmiku województwa.

Wiktor Plesiński, dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, podczas ostatniej sesji sejmiku województwa, przedstawił raport z realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 2021-2022, co skończyło się dość emocjonalną dyskusją.

Co z linią z Nakła do Chojnic i z Bydgoszczy do Gołańczy?

Radny Michał Krzemkowski zapytał m.in. o linię kolejową 281 z Nakła do Chojnic: - Mam sprzeczne informacje, dlaczego nie jest tam uruchamiane połączenie. W urzędzie marszałkowskim słyszę, że przystanki nie są dostosowane, a z innych źródeł wiem, że brakuje taboru na tę trasę. To jak to jest? Dyrektor departamentu transportu powtórzył, że chodzi o przystanki.

- Co z połączeniem z Bydgoszczy do Gołańczy przez Kcynię. Pod koniec roku ma być gotowa dokumentacja projektowa na ten szlak, a w nowym RPO nie zabezpieczono na ten cel ani złotówki. Fragment w Wielkopolsce jest wyremontowany, a u nas nie dzieje się kompletnie nic - powiedział Krzemkowski. Marszałek Piotr Całbecki tłumaczył, że jak będzie dokumentacja, postara się poszukać pieniędzy z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i może uda się zrealizować połączenie. Może mieszkańcy Kcyni dojadą bezpośrednio do Wielkopolski. Pozostaje też problem z linią Inowrocław - Żnin, która kończy się za Barcinem. - Dalej trzeba by było zbudować nową, ale za co? W nowym RPO są pieniądze na tabor i przystanki, ale nie ma ani euro na nowe trasy kolejowe - przypomniał radny.

Marszałek skomentował krótko, że to przedsięwzięcie jest niemożliwe. Fundusze Europejskie 2021 - 2027 na transport wyglądają dla Kujaw i Pomorza następująco: drogi - 136 mln euro,

kolejowy - 42 mln euro,

lokalne linie kolejowe - 0 euro.

Autobusy w regionie mają nawet 20 lat

Ich likwidacja umożliwiłaby zwiększenie przepustowości tras i lepsze dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych.

Ponadto liczba stacji kolejowych, umożliwiających krzyżowanie się pociągów, jest niedostosowana do obecnych potrzeb przewozowych. Utrudnia to tworzenie cyklicznych rozkładów jazdy jak i zwiększania kursowania pociągów. Niektóre pociągi spóźniają się, a przewoźnicy (Arriva i Polregio) nie zawsze zapewniają komunikację zastępczą. W latach 2020 - 2021 samorząd województwa nałożył na nich 27 tys. zł kary za opóźniony przewóz zastępczy,

a 2021 - 2022 - 69 tys. zł za opóźnione pociągi i 180 tys. zł za spóźniony przewóz zastępczy. Dużo do życzenia pozostawia też transport autobusowy. W naszym województwie średni wiek taboru autobusowego to 13 lat, ale eksploatowanych jest wiele jednostek ponad 20-letnich.

Tym samym dysponujemy jednym z najstarszych parków taborowych w Europie. Z tego powodu oferowany komfort podróży jest bardzo niski i znacznie odbiega od oczekiwań pasażerów. Z badań ankietowych przeprowadzanych wśród pasażerów wynika, że najniżej oceniane jest przystosowanie do przewozu osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Najwięcej oczekiwań społecznych skupia się na konieczności zastąpienia starego taboru przez nowy, wymianie zniszczonych rozkładów jazdy na przystankach, większej dostępności do informacji na temat opóźnień, braku kursów, o dodatkowych połączeniach. Jako ważna wskazywana jest również możliwość zakupu biletu u kierowcy oraz zakupu biletu miesięcznego od dowolnego dnia miesiąca.

