"Jestem zwyczajny chłop. Siadam do stołu z bezdomnymi"

– W domu było was dziewięcioro rodzeństwa; to pierwsza szkoła pomagania?

– Rzeczą zupełnie naturalną jest, że kiedy w domu jest dziewiątka dzieci, to jedno drugie wychowuje. Przykładem byli również rodzice. Mama była społeczną siostrą PCK. Pani burmistrz poprosiła kiedyś, czy nie moglibyśmy zaopiekować się 99-letnią kobietą, której groziła eksmisja. Dla nas była to obca osoba. Leżąca. Wśród obowiązków domowych, jak przynoszenie opału, pojawiła się wtedy dodatkowa – opieka. Przewracanie, odleżyny, pomoc była naturalna, i tak, wyniosłem ją z domu. Dom, rodzice, rodzeństwo nauczyli mnie bycia dobrym dla ludzi. Nic nadzwyczajnego. Dziś tak samo patrzę na swoją pracę. Robię tylko to, co do mnie należy.

– Cuda ksiądz robi. W czasach, gdy Kościół katolicki w Polsce nie ma dobrej prasy, wszystkie lokalne i ogólnopolskie media zachwycały się, że w bydgoskiej bazylice powstała noclegownia dla bezdomnych.