Joanna Czerska-Thomas kandydatką na prezydenta Bydgoszczy, a do polityki wraca Jan Rulewski

Hasło przyświecające kampanii wyborczej Trzeciej Drogi w Bydgoszczy to "Idzie nowe". Joanna Czerska-Thomas zapowiada zmiany w komunikacji miejskiej, w parku w Myślęcinku, ale mówi też o uruchomieniu dyżurów prezydenckich w ratuszu. Z list koalicji Polski 2050 i PSL-u do sejmiku i rady miasta kandydują osoby z różnych środowisk. O mandat radnego ubiega się również były senator Jan Rulewski.

- Kiedy opadł kurz kampanii parlamentarnej, w naszych szeregach koalicyjnych koalicyjnych zrodził się pomysł, by Trzecia Droga wystawiła kandydata na prezydenta Bydgoszczy - mówił Radosław Rataj z zarządu wojewódzkiego Polski 2050 na konferencji Trzeciej Drogi, która odbyła się w niedzielę na placu Praw Kobiet. - Widząc, jaka jest sytuacja w mieście pod względem gospodarczym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym, dostrzegliśmy bardzo dużo potrzeb. Na samym początku zrodził się nam pomysł na kandydata obywatelskiego, który będzie łączył, a nie dzielił. Nie będzie do końca przedstawicielem klik partyjnych - dodał. Pomysł kandydatury Joanny Czerskiej-Thomas zrodził się, jak podkreślał Rataj, z myśli że "wśród radnych" jest "wielka społeczniczka, osoba działająca na rzecz przedsiębiorców, praw kobiet". To właśnie Rataj zaczął rozmowy z nią. Na początku miała przyjąć tę propozycję ze zdziwieniem, ale miał się jej spodobać pomysł "otwartej koalicji", której celem jest "zbudowanie czegoś nowego".

Hasło kampanii to "Idzie nowe"

- Był taki piękny dzień jak dzisiaj, ale dwadzieścia kilka lat temu. Pamiętam naszą pierwszą randkę z mężem, siedzieliśmy kilka godzin w herbaciarni Asia. Był tam przepiękny widok na Wyspę Młyńską. Już wtedy zakochaliśmy się też w Bydgoszczy, mimo tego że ta wyspa wyglądała zupełnie inaczej - mówiła Joanna Czerska-Thomas.

Jak sama podkreśliła, nie urodziła się w Bydgoszczy, ale to właśnie to miasto, wspólnie z mężem wybrali jako ich "miejsce na ziemi". - Tutaj urodził się nasz syn. tu założyłam firmę i tutaj żyjemy. Bydgoszcz, jak magnes, nas do siebie ściągnęła, a teraz chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, by miasto, które niestety jest na pierwszym, niechlubnym miejscu miast wyludniających się, by przyciągało mieszkańców i mieszkanki.

Co się kryje pod hasłem "Idzie nowe"? Czerska-Thomas widzi potrzebę zmiany między innymi w komunikacji publicznej. - To wy, mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy powiecie, jak komunikacja ma funkcjonować. Tak zrobiono, na przykład w Warszawie. Zrobiono tam dogłębne badania, które wskazały, co trzeba zmienić, by komunikacja funkcjonowała dobrze - mówiła kandydatka Trzeciej Drogi. - Obecnie mamy tam taki przykładowy rozkład jazdy. Gwarantuję wam, że do końca roku dojedziecie do pracy, szkoły, do lekarza, czy nawet na swoje ulubione targowisko.

Coś ma się też zmienić w Myślęcinku, który jest, jak podkreślała Czerska-Thomas, największym parkiem miejskim w Polsce. - To jest nasz skarb. Nie musimy szukać jakichś cech charakterystycznych Bydgoszczy, bo je mamy. Chcę, by Myślęcinek był naszą perełką, by każdy mógł znaleźć sobie tam miejsce. By spacerujące rodziny mogły czuć się bezpiecznie na tych ścieżkach. W tej chwili jest z tym różnie, tą samą ścieżką jeżdżą rowery, czy rolkarze. To jednak, mówiła, "tylko symbol". - My już mamy rozwiązanie, by każe osiedle miało swój mikroświat, swoje miejsce do odpoczynku: najbliższy park, skwer. Jedną ze zmian zapowiadanych w samym urzędzie miasta jest przywrócenie dyżurów prezydenckich. - Każda i każdy z was będzie mógł porozmawiać z prezydentem i powiedzieć, co leży na sercu. Obecnie mieszkańcy bardzo często mówią, że niestety, ale nie mają wstępu do urzędu. Chcielibyśmy, jako mieszkanki, mieszkańcy, móc wejść i załatwić swoją sprawę.

Pewną niespodzianką na liście kandydatów do Rady Miasta w Bydgoszczy jest nazwisko Jana Rulewskiego. On sam jednak zaznacza, że z partią Szymona Hołowni łączyły go już wcześniejsze kontakty".

- Główna moja motywacja to potrzeba zmian w Bydgoszczy. Potrzeba dynamizacji, a to było możliwe. Po 1989 roku nastąpiły tu duże ruchy w zakresie gospodarczym, społecznym, czy nawet politycznym. Uważam, że Bydgoszczy nie wykorzystuje swoich możliwości. Miniony czas to były lata podziałów, a akurat w samorządach podziałów powinno być jak najmniej. Gospodarowanie śmieciami, komunikacją, ale i szkolnictwem, w tym wyższe, wymagają dialogu. Z przykrością muszę powiedzieć, że w Bydgoszczy tego dialogu nie ma. Do rady miasta kandydują też: Paweł Sankowski, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych, Radosław Rataj, założyciel struktur Stowarzyszenia Polska 2050 i Parii Polska 2050 Szymona Hołownii w woj. kujawsko-pomorskim, Tomasz Hoppe, społecznik z Fordonu, Kosma Kołodziej, wykładowca akademicki, Wojciech Bulanda, obecny radny miasta.

1 Radosław Rataj - założyciel struktur Stowarzyszenia Polska 2050 i Parii Polska 2050 Szymona Hołownii w woj. kujawsko-pomorskim, przewodniczący struktur bydgoskich i skarbnik regionalny zastępca Dyrek

2. Ewa Ankiewicz-Jasinska - z ramienia PSL - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

3. Elżbieta Długołęcka - z ramienia PL2050 - radczyni prawna, Prezes Towarzystwa II Społecznego Liceum Ogólnoształcącego

4. Jacek Trela z ramienia PSL - prezes Kujawsko-pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

5. Klaudia Mocna - z ramienia PL2050 – handlowiec

6. Michał Kalinowski z ramienia PSL -- programista/specjalistą od IT

7. Radosław Pisarek - z ramienia PL2050 - prawnik, menadżer 1. - Klaudia Śmigielska-Skutecka - prezes bydgoskich struktur PSL,

2 - Paweł Przepióra - Specjalista w państwowym instytucie badawczym, informatyk, działacz społeczny, były wiceprzewodniczący młodzieżowej rady miasta Bydgoszczy

3 - Kosma Kołodziej - z ramienia PL2050 – społecznik, Dr nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki

4 - Paweł Sankowski - vicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych

5 - Tomasz Błaszczyk - przedstawiciel ruchów miejskich

6. Ewa Filińska - z ramienia PL2050 – emerytka

7. Anna Błasik - z ramienia PL2050 - nauczyciel języka polskiego

8. dr Anetta Macherzyńska - z ramienia PL2050 - nauczyciel ptrzedmiótw zawodowych

1. Tomasz Hoppe – za ramienia PL 2050 Miłośnik Bydgoszczy społecznik z Fordonu Ekonomista

2 . Kołodyński Maciej - – za ramienia PL 2050 społecznik, radny osiedla Tatrzańskie, przedsiębiorca

3 . Robert Szatkowski - z ramienia PSL - Historyk, działacz społeczny, Prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród, miłośnik Wisły

4 . Agnieszka Guziełek - - z ramienia PL2050 - społeczniczka, ekonomistka

5. Natalia Jóżwiak - przedstawicielka ruchów miejskich

6. Roksana Pogorzały - Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta, najmłodsza kandydatka, 18 lat, uczennica 7. Sławomir Ginter - z ramienia PL2050 - emeryt, zarządzał gospodarką komunalną

8. Marcin Święcicki - z ramienia PL2050 – przedsiębiorca 1 - Joanna Czerska-Thomas z ramienia PL2050 –

2 - Marek Ługiewicz z ramienia PL2050 – emeryt wojskowy,

3 - Bartosz Barwiński - z ramienia PSL - student cyberbezpieczeństwa, informatyk

4 - Zbigniew Popierz z ramienia PL2050, społecznik, pasonat wioślarstwa, mieszkaniec dzielnica Skrzetuska

5 - Adam Hoffmann - przedstawiciel ruchów miejskich, społecznik Od lat zajmuje się nagłośnieniem problemu wykluczania transportowego oraz promocją zrównoważonego transportu. Miłośnik kolei oraz rowerów. Od 2015 roku jest członkiem Partii Razem.

6 - Barbara Zaręba - z ramienia PSL, florystka

7 - Daria Ocińska – z ramienia PL2050 przedsiębiorca branży reklamowej

8 - Karol Kwiatkowski - z ramienia PSL - politolog, działacz społeczny, przedsiebiorca

1 - Marika Miechowicz - członek zarządu partii PL 2050 w Bydgoszczy, przedsiębiorca, aktywistka

2 - Radosław Ginther – z ramienia PSL, Przewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra. Działacz społeczny grupy Samopomoc Mieszkańców Bydgoszcz. Nauczyciel na bydgoskim Okolu

3 - Ewa Narloch z ramienia PSL - Opiekunka osób starszych

4 - Wojciech Bulanda - z ramienia PL2050, spoełcznik, najbardziej znany rowerzysta w naszej Bydgoszczy, obecny radny Miasta Bydgoszczy

5 - Oliwia Gralak - przedstawicielka ruchów miejskich

7 -Adam Kantorowski z ramienia PSL - Działacz spoleczny. Przedsiębiorca

6 -Jan Rulewski - z ramienia PL2050 - senator RP 3 kadencji, zasłużony opozycjonista z Bydgoszczy

Rafał Schaffrath. Lider listy okręgu nr 5. Nauczyciel języka angielskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, wykładowca akademicki, przedsiębiorca. Współautor programu „Edukacja dla przyszłości”.

Marcin Kasierski pozycja

2 - ekspert w ochronie zdrowia, z wykształcenia fizyk, działacz bydgoskiego stowarzyszenia pomagającego dzieciom z oddziału psychiatri i onkologii w szpitalu Jurasza. Agnieszka Jankowska pozycja

3: specjalistka i biegła w zakresie zamówień publicznych, osoba kreatywna, chętna do pomocy, całe życie związana z Wyżynami i Kapuściskami. Sebastian Grochowalski, pozycja

4, Radny Osiedla Zimne Wody - Czersko Polskie od 2006 roku, społecznik, rencista. Daniel Przemysław Kaszubowski, pozycja

5, aktywny społecznie bydgoszczanin, specjalista ds. zarządzania. Agnieszka Hejman, pozycja

6, nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy. Magdalena Walczak-Baranowska nr

7 na liście okręgu nr 5. Komendant OHP w Bydgoszczy, pedagog, o specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Działaczka społeczna, wiceprezes Stowarzyszenia "Centrum Wspierania Młodzieży" w Bydgoszczy.

