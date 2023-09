Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak mieszka kuracjuszka 5. turnusu. Mieszkanie jak galeria sztuki [10.09.23]

Joanna Dyrkacz ma 66 lat. Do Polski wróciła po 40 latach życia w Stanach Zjednoczonych. Pracowała jako modelka, była współzałożycielką Teatru Chopina oraz właścicielką agencji pośrednictwa pracy. W pewnym okresie swojego życia była uzależniona od alkoholu.

Chodziła na mitingi, miała terapeutę. Skupiła się na rozwoju duchowym. Najbardziej pomogły jej medytacje. Skończyła specjalistyczny kurs dotyczący uzależnień i założyła fundację, która pomaga uzależnionym.

Trzy lata temu wróciła do Polski i tu zamieszkała. W międzyczasie wzięła udział w programie "Sanatorium miłości".

- Do "Sanatorium miłości" zgłosiłam się przez przypadek. W ogóle nie znałam tego programu, bo mieszkałam w Stanach Zjednoczonych. Do końca nie wiedziałam nawet, o co w nim chodzi. Teraz wiem, że była to dla mnie wspaniała przygoda i chętnie wzięłabym w niej udział jeszcze raz - wyznała w programie "Pytane na śniadanie" Joanna Dyrkacz, uczestniczka 5. edycji programu "Sanatorium miłości".