Joanna Kulig - tak mieszka i żyje popularna aktorka. Życie zawodowe i prywatne gwiazdy [29.01.24]

Joanna Kulig prywatnie

Kariera zawodowa Joanny Kulig

Joanna Kulig debiutowała na szklanym ekranie jako nastolatka w 1998 w jednym z odcinków programu „Szansa na sukces”. Wygrała go śpiewając utwór Grzegorza Turnaua „Między ciszą a ciszą”. W koncercie finałowym sezonu zajęła trzecie miejsce. Nagrała album studyjny z kolędami, który ukazał się w 2001 roku. Rok później pojechała na przesłuchania do drugiej edycji programu „Idol”, ale nie dostała się do finału.