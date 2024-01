Joanna Liszowska na prywatnych zdjęciach. Tak żyje na co dzień aktorka serialu "Przyjaciółki". Zobaczcie! [29.01.24]

Joanna Liszowska urodziła się 12 grudnia 1978 roku w Krakowie. Niedawno skończyła więc 45 lat. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Na zdjęciu Joanna Liszowska na premierze spektaklu "[Things We Do for] LOVE". Rok 2023Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Joannę Liszowską na prywatnych zdjęciach >>>

AKPA/ Piętka Mieszko