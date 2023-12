Jubileuszowe Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" w Żninie za nami

Trudny Zielony Ład

- Unia coraz bardziej wsłuchuje się w głosy ekoterrorystów, którzy nie mają pojęcia o rolnictwie - zaznaczył Marcin Wroński. - Gdyby prześledzić skład tych organizacji, tzw. zielonych, to nie są rolnicy, ale filozofowie, humaniści. Każą nam stosować więcej nawozów naturalnych i jednocześnie ograniczać produkcję zwierzęcą. To skąd mamy brać te nawozy? Też sprowadzać z krajów trzecich?

Przez wojnę na Ukrainie

Panel główny zdominował wpływ wojny na Ukrainie na polskie rolnictwo. - Najpierw musimy myśleć o Polsce - podkreślił Wojciech Mojzesowicz.

- To Unia Europejska otworzyła granice, te kompetencje są na poziomie unijnym i zgodziliśmy się na to wstępując do Wspólnoty - zwróciła uwagę Anna Gembicka. - Teraz dyskutowana jest zmiana traktatów i jeśli kompetencje zostaną w rękach zielonych, to będzie prawdziwe zagrożenie.