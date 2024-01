Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" [16.01.24]

Ile lat ma Julia Kamińska?

Kariera aktorka Julii Kamińskiej, czyli serialowej "Brzyduli"

Zanim Julia Kamińska wystąpiła w serialu "Brzydula" , grała w dwóch innych serialach: "Ja wam pokażę!" i "Barwy szczęścia". Jednak to "Brzydula" otworzyła jej drogę na salony. Stała się niezwykle rozpoznawalną i popularną aktorką. Za rolę Uli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Napisała też scenariusz do kilku odcinków.

W jakich jeszcze filmach grała Julia Kamińska?

Rolą Uli Cieplak zdobyła serca widzów. Julia Kamińska należy do grona najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka serialowa "Brzydula".

Julia Kamińska prywatnie

Jak schudła Julia Kamińska?

Julia Kamińska to przepiękna aktorka o idealnej wręcz figurze. Żeby ją utrzymać, ćwiczy na siłowni pod czujnym okiem trenera personalnego. Wielką wagę przywiązuje również do tego co je i w jakich ilościach. Portal wizaz.pl zdradził, że Julia Kamińska jest weganką.