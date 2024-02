Julia Wieniawa - tak mieszka. Aktorka ma ogromny apartament w centrum Warszawy [5.02.2024 r.]

Jedną z twarzy, która niebywale mocno kojarzy się z celebryckim życiem jest znana m.in. z “Rodzinki.pl” Julia Wieniawa. Młoda aktorka od lat jest jedną z kluczowych postaci w polskim świecie filmu, czy ostatnio coraz częściej muzyki. Nic dziwnego, ponieważ 25-latka w ostatnich latach dosłownie przebiera w kolejnych rolach filmowych i propozycjach reklamowych.

W przypadku Julii Wieniawy nie brakuje zarówno jej fanów, jak i przeciwników. Szczególnie mocno było to widać przy okazji filmu “Chłopi” gdzie Wieniawa zagrała drugoplanową, ba epizodyczną rolę, po której nie brakowało negatywnych opinii na jej temat. Warto jednak zauważyć, że większość hejtu spadającego na 25-latkę, odnosi się do obsadzania jej w ogromnej ilości ról, a niekoniecznie do jej faktycznych umiejętności aktorskich.

Teraz widzowie będą mogli oglądać Julię Wieniawę w najnowszej edycji programu “Mam talent”, gdzie wraz z Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem zasiądzie w jury.