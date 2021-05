Justyna Żyła o ten dom stoczyła sądową batalię z Piotrem. Zobaczcie zdjęcia wnętrz! [19.05.21]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Tak mieszka Justyna Żyła. Jasne wnętrza, duża kuchnia, ogród ze wspaniałymi widokami - posiadłość w Wiśle robi wrażenie! O ten dom Justyna i Piotr spierali się w czasie głośnego rozwodu.



Po rozwodzie para stoczyła sądową batalię o dom wart przynajmniej milion złotych. Piotr argumentował, że wybudował go za własne pieniądze, Justyna przypominała, że działka należała do jej rodziny. Ostatecznie posiadłość dostała żona skoczka i mieszka tam z dwójką dzieci Karoliną i Jakubem.



