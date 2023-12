Kalendarz dni wolnych 2023/2024 - tak wydłużysz swoje ferie świąteczne. 6 dni urlopu i odpoczywasz ponad dwa tygodnie! [8.12.2023]

Kalendarz dni wolnych - te dni są wolne od pracy

W Polsce zgodnie z ustawą mamy 13 dni wolnych od pracy. Są to:

Wolne dni od pracy 2023 i 2024 - tak zaplanujesz długi urlop

W tym roku Wigilia przypada w niedzielę, a święta Bożego Narodzenia w poniedziałek i wtorek. Następnie 1 stycznia jest w poniedziałek. Jeśli zatem złożysz wniosek urlopowy od 27 do 29 grudnia to odpoczniesz od pracy przez dziewięć dni!

Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy jest 6 stycznia, ale w 2024 roku przypada on w sobotę. Jak informuje serwis inFakt, zgodnie z przepisami, jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, to pracodawca musi udzielić Ci dodatkowy dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Czyli jeżeli pracujesz w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym , to za Święto Trzech Króli, przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. pracodawca jeszcze w styczniu, musi “oddać” Ci dodatkowego dnia wolnego od pracy.