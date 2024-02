Kalendarz ogrodnika na luty. Te prace w ogrodzie trzeba wykonać zimą - mamy listę [2.02.2024]

Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba wykonać kilka czynności związanych z pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz kalendarz prac w ogrodzie na luty.

Pielęgnacja drzew i krzewów

Drzewa i krzewy odpoczywają jeszcze przed wegetacją. I to właśnie najlepszy czas na ich przycięcie, by im nie szkodzić i nie psuć ich wyglądu. Luty to idealny miesiąc na zimowe przycinanie gałęzi. Jednak nie robimy tego przy silnych mrozach. Jeśli aura nie sprzyja, można te prace przełożyć na marzec. Warto wiedzieć, że drzewa owocowe pestkowe (wiśnie, czereśnie, wcześnie dojrzewające śliwy) przycinamy latem, po owocowaniu. Teraz nie należy też przycinać krzewów kwitnących wiosną (np. forsycji).

Dlaczego przycinać drzewa?

możemy im nadać odpowiedni kształt

pobudzamy je do rodzenia kwiatów i owoców

wspomagamy rozwój roślin

zapobiegamy chorobom i infekcjom grzybicznym

Jak przycinać drzewa?

Potrzebne nam są ostre narzędzia, ręczne lub elektryczne sekatory albo piły do grubszych gałęzi. Główne gałęzie przycinamy tak, by korona zmniejszała się równomiernie. Cięcie wykonujemy nad oczkiem, pod lekkim skosem, by mogła swobodnie spływać woda. Jeśli chcemy skrócić gałęzie, należy je przycinać tuż przy zgrubieniu między pniem a gałęzią.

Bielenie pni

W lutym należy też zadbać o drzewa owocowe, które wymagają bielenia. Wapno chroni korę drzew przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, pękaniem, a tym samym chorobami. Zabieg ten według ekspertów wykonuje się przed zimną aurą– w grudniu lub styczniu, by chronić drzewa przed najsilniejszymi mrozami. W lutym lub marcu wykonujemy jedynie ponowne bielenie, gdy zbyt dużo wapna zostało spłukanego przez deszcz czy śnieg. Do bielenia stosujemy mleko wapienne - 1 kg wapna palonego mieszamy z 5 litrami wody. Są też gotowe preparaty do bielenia. Wodniste wapno nanosimy pędzlem z miękkim włosiem, pokrywając pnie oraz grube konary drzew owocowych.

- Niesłuszne są obiegowe opinie, że wapno naniesione na korę niszczy zimujące w spękaniach kory szkodniki. Zapobieganie uszkodzeniom mrozowym na pobielonych pniach drzew polega na tym, że następuje częściowe odbicie promieni słonecznych, kora mniej się nagrzewa, a tym samym nie podlega zbyt dużym wahaniom temperatury w okresie zimy. Dlatego też bielenie drzew owocowych w późniejszym terminie, tj. w marcu lub kwietniu jest już bezsensowne, choć wielu działkowców popełnia ten błąd. Pamiętajmy zatem aby drzewa owocowe pobielić przed nastaniem zimy, a nie po jej zakończeniu – radzi Target. Zobacz w galerii jakie prace w ogrodzie trzeba zrobić w lutym

Zabezpieczenie kwiatów

W lutym pojawiają się już kiełki wiosennych kwiatów, m. in. tulipany czy żonkile. Są one przystosowane do zmiennej pogody. Jeśli jednak planowane są solidne mrozy, kiełki należy okryć korą sosnową, torfem, słomą czy świerkowymi gałązkami.

Czyszczenie iglaków

W lutym czyścimy też iglaki z martwych igieł, tuje z nasion. Najpierw delikatnie potrząsamy rośliną, strząsając suche elementy. Następnie pozostałości możemy ściągnąć przy pomocy grabi do trawy.

Zimowe opryski

Gdy pąki liściowe drzew owocowych zaczną nabrzmiewać, warto wykonać opryski na zwalczanie szkodników (wyciąg z krwawnika, skrzypu bądź pochodną miedzi), dzięki czemu zwalczamy zimujące larwy oraz samice, które wiosną złożą jaja. Koniec lutego to także dobry czas na stosowanie oprysków przeciw chorobom. Brzoskwinię zabezpieczamy przed kędzierzawością liści, a śliwy przed torbielami (stosujemy miedziany i sylity). Zimowe opryski należy wykonać w temperaturze powyżej 7 stopni Celsjusza.

Przygotowanie miejsca dla warzyw

W lutym warto zrobić prace porządkowe w warzywniku, usunąć pozostałości liści, zaplanować nowe grządki, przygotować szklarnie czy tunel.

Wczesny wysiew warzyw do gruntu

Pod koniec lutego, jeśli ziemia nie jest zmarznięta, można bezpośrednio w gruncie zasiać nasiona czosnku, pietruszki, rzodkiewki, roszponkę i szpinak oraz nasiona wczesnych odmian marchwi.

Rozsady kwiatów jednorocznych i warzyw

Jest sporo kwiatów i warzyw, które mają długi okres wzrostu i uzyskujemy je z rozsad, a nie wsiewamy bezpośrednio do gruntu. Rozsady gwarantują szybszy wzrost, rośliny będą mocniejsze, piękniejsze i lepiej przyjmą się w gruncie. Z kwiatów, których rozsady należy zrobić w lutym, można wymienić m. in. petunie, lobelie, lwie paszcze, werbeny, szałwie, niecierpki, lewkonie, chaber, begonie, pelargonie. Z warzyw na rozsady w lutym mamy: pomidory, paprykę, cebulę, sałatę, brokuły, kapusty (pekińska, biała i czerwona), kalarepę, seler naciowy i korzeniowy, karczochy czy kalafior.

Jak zrobić rozsadę?

Przygotowanie - wybieramy pojemniki do rozsady (wielodoniczki, wielotacki, doniczki i tacki), najlepiej z torfu i celulozy, bo takie można umieścić bezpośrednio w glebie z sadzonką. Potrzebujemy też dobrego podłoża, np. ziemia kompostowa, a także warstwę drenażową, np. piasek Wypełniamy pojemnik warstwą drenażową i ziemią. Nasionka siejemy rzutowo i przysypujemy warstwą ziemi. Pojemniki można przykryć folią lub przezroczystym szkłem, by ograniczyć parowanie Podlewamy po posadzeniu oraz regularnie, robiąc to delikatnie, by nasionka nie zostały wypłukane Rozsady najlepiej umieścić w ciepłym i dobrze oświetlonym miejscu, np. południowym parapecie okna lub w ogrzewanej szklarni Kiedy pojawią się pierwsze listki, rośliny należy przepikować, czyli przenieść do większej doniczki Hartujemy rośliny - by przyzwyczaić je do niższych temperatur, przez kilkanaście dni przed przesadzeniem do gruntu, wynosimy je na świeże powietrze, codziennie na kilka godzin Sadzonki do miejsca docelowego wsadzamy około 15 maja

Wideo Polityka Komisji Europejskiej jest zabójcza dla rolnictwa