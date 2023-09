Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" - wkrótce ślub. Tak mieszkają dziś gwiazdy programu TVP 1 [8.09.2023]

Kamil i Joanna w programie "Rolnik szuka żony"

Kamil i Joanna poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Kamil Osypowicz był jednym z głównym bohaterów ósmego sezonu. Joanna Wielgosz najpierw oczarowała go swoim listem, a potem urodą i osobowością. Najpierw zaprosił ją do programu, potem do swojego gospodarstwa. Świetnie się dogadywali. Lubili ze sobą przebywać. Widzowie to również dostrzegali i im kibicowali.

- Po publikacji wizytówek rolników wiedziałam, że chcę go poznać. Z każdym kolejnym dniem, będąc u niego, czułam tą chęć coraz mocniej - wyznała w rozmowie z AKPA Joanna Wielgosz.

Ostatecznie w finałowym odcinku Kamil oświadczył się Joanna, a ta oświadczyny przyjęła.