Kamil K. z Kamienia zabił dziadków. Ma trafić na oddział psychiatryczny, by ustalić jego poczytalność

W sierpniu tucholska prokuratura powołała biegłych psychiatrów, by ustalili, czy 23-letni Kamil K. z Kamienia Krajeńskiego w chwili zabójstwa swoich dziadków był poczytalny. Po miesiącu badań biegli nie stwierdzili jednoznacznie o poczytalności mężczyzny.

- Jest pierwsza z opinii, ale biegli stanowczo nie wypowiedzieli się co do poczytalności podejrzanego i zachodzi konieczność uzyskania kolejnej opinii. Prokuratura, zgodnie z sugestią biegłych, wystąpiła z wnioskiem do Sągu Okręgowego w Bydgoszczy o to, aby zarządzić badania sądowo-psychiatryczne połączone z obserwacją na oddziale psychiatrycznym – informuje Marcin Przytarski, prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej w Tucholi. - Mamy nadzieję, że uzyskamy opinię jeszcze w tym roku, ale zdajemy sobie sprawę, że procedura może potrwać długo – sąd musi zarządzić o umieszczeniu tego człowieka na obserwacji sądowo-psychiatrycznej na oddziale psychiatrycznym w szpitalu, który ma oddział więzienny – precyzuje prokurator.