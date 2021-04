Kamila i Stanisław z Rolnik Szuka Żony idealną parą? Oto zdjęcia nowych uczestników! [22.04] S

Jesienią ruszy nowy sezon emitowanego w TVP programu "Rolnik Szuka Żony". Na listy czekają między innymi Kamila i Stanisław. Niektórzy internauci twierdzą, że nie powinni czekać na innych, bo sami pasują do siebie idealnie! 28-letnia Kamil pochodzi ze Starej Kornicy. Piękna rolniczka, która szuka męża, w programie opowiadała o sobie oraz swoim gospodarstwie, na którym zajmuje się m.in. pieczarkami. ław. Stanisław to 26-letni rolnik, który ma już jasno sprecyzowane plany na swoją zawodową przyszłość. Chce rozwijać gospodarstwo, liczące już 300 hektarów i nastawione na produkcję warzyw, pszenicy oraz kukurydzy. Jak wyglądają? Czy waszym zdaniem też pasowaliby do siebie? Zobaczcie w powyższej galerii ich zdjęcia!