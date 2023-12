Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina [14.12.2023 r.]

Kamila Urzędowska - kariera firmowej Jagny z Chłopów

Kamila Urzędowska urodziła się 7 stycznia 1994 roku w Nysie. Ma 29 lat.

Dyplom zdobyła w roku 2020 na PWST we Wrocławiu. O tym, że chce zostać aktorką, mówiła już w trzeciej klasie liceum, choć rozważała też karierę tancerki.

Filmowy debiut Kamili Urzędowskiej to krótkometrażowy film "Fala '97".

Wschodząca aktorka doskonale tańczy. Szczególnie bliskie są jej street dance, hip hop, house, dancehall, jednak dobrze czuje się też tańcach współczesnym, klasycznym, ludowym i pole dance.

Kamila Urzędowska gra na gitarze elektrycznej i akustycznej.

Pytana o grę w "Chłopach" podkreśliła, że casting do filmu był wieloetapowy, a zgłosiło się do niego 600 aktorek. Kamila Urzędowska okazała się najlepsza do roli Jagny. Zdradziła, że była doskonale zaznajomiona ze scenariuszem i rolą, jaką miała odegrać, a filmowa Jagna okazała się być bardzo podobna do tej z noblowskiej powieści Reymonta.