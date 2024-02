Kamila Urzędowska - tak żyje na co dzień. Młoda aktorka wychowała się na wsi [23.02.24]

- To niesamowicie przyjemne uczucie zostać dostrzeżonym – mówiła Kamila Urzędowska w rozmowie z PAP. – Jestem tutaj, na festiwalu i poznaję pozostałych wyróżnionych aktorów. To bardzo inspirujący, inteligentni, wrażliwi ludzie. Robią naprawdę świetne rzeczy i mają wiele do przekazania. Jesteśmy razem od rana do nocy. Budzimy się, jemy śniadanie, razem wychodzimy. Mamy spotkania z ze specjalistami od castingów, reżyserami albo producentami. Wszyscy odczuwamy te same emocje, wspieramy się nawzajem.