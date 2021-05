Kamila z programu Rolnik Szuka Żony zachwyca swoją urodą. Tak wygląda młoda rolniczka [zdjęcia - 17.05.2021 r.]

Już jesienią rusza kolejna edycja programu „Rolnik szuka żony”. Ponownie miliony Polaków będą śledzić losy kilku odważnych rolników, ich marzenia o miłości i starania, by ją odnaleźć. Nie zabraknie emocji, radosnych chwil, ale też trudnych momentów.

Emisja odcinka "zerowego" odbyła się w wielkanocną niedzielę. Wystarczyła jednak tylko publikacja zwiastuna, aby fani programu uaktywnili się w sieci. W programie pojawi się również młoda i piękna rolniczka - to Kamila.

28-letnia Kamil pochodzi ze Starej Kornicy. Piękna rolniczka, która szuka męża, w programie opowiadała o sobie oraz swoim gospodarstwie, na którym zajmuje się m.in. pieczarkami. Internauci już spekulują, że piękna rolniczka zdobędzie rekordową liczbę listów!

Rolniczka ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy. Uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół. Mężczyzna, którego szuka, to starszy od niej, postawny, wysoki blondyn o szczerym i ładnym uśmiechu. Nie lubi cwaniactwa, popisywania się i nie akceptuje kłamstwa, a jej największym marzeniem jest założenie rodziny.