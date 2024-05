Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 2) w Eurowyborach. Sprawdź, kto jest na liście

Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. kujawsko-pomorskiego okręg nr 2

Jak wybiera się posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego?

Każde państwo członkowskie ma swoje zasady organizowania wyborów. Jednak niektóre z nich są jednolite dla wszystkich. Posłowie i posłanki wybierani są przez obywateli państw członkowskich UE w powszechnych i tajnych wyborach na pięcioletnią kadencję. We wszystkich państwach stosowany jest proporcjonalny system wyborczy, w którym mandaty dzielone są odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce kandydat, który z danej listy wyborczej uzyska najlepszy wynik, ma kluczowy udział w ostatecznym podziale mandatów.

Kto może kandydować do Parlamentu Europejskiego?

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim, ma prawo wybierania w tych wyborach oraz gdy najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Nie może być m.in. pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych, ubezwłasnowolniona oraz skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego kandydat powinien od co najmniej 5 lat stale zamieszkiwać na ternie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osoba kandydująca nie ma obowiązku zamieszkiwania na terytorium okręgu, z którego została zgłoszona.

Kadencja Parlamentu Europejskiego

Ile zarabiają europosłowie?

Statut posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje równość co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez europarlamentarzystów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro brutto. Wypłacane jest z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu, a także odprowadzana jest od niego składka ubezpieczeniowa. Finalnie wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego wynosi 7853,89 euro na rękę.

Niektóre państwa UE stosują dodatkowo podatek krajowy od tej kwoty. Wysokość wynagrodzenia została ustalona jako 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europosłowie otrzymują także dietę w wysokości 4950 euro miesięcznie. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego, kupnem i eksploatacją sprzętu oraz opłat za rachunki telefoniczne i przesyłki pocztowe.