Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 2. Zobacz, kto jest na liście

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Liczba posłów ustalana jest przed każdymi wyborami. Parlament Europejski obecnie liczy 705 członków, zaś w kadencji 2024-2029 będzie liczył 720. Żaden z krajów UE nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów. Ogółem ich liczba nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Liczba posłów wybieranych z danego państwa członkowskiego jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. kujawsko-pomorskiego okręg nr 2

Wybór posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego – ogólne zasady

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów. Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kandydować mogą osoby, które przedstawią oświadczenie o tym, że nie mają zakazu kandydowania oraz że nie kandydują w innym kraju. Może być również wymagane przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców. Na liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego nie może być mniej niż 5-ciu ani mniej niż 10-ciu kandydatów.

Ile trwa kadencja PE

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Statut posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje równość co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez europarlamentarzystów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro brutto. Wypłacane jest z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu, a także odprowadzana jest od niego składka ubezpieczeniowa. Finalnie wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego wynosi 7853,89 euro na rękę.

Niektóre państwa UE stosują dodatkowo podatek krajowy od tej kwoty. Wysokość wynagrodzenia została ustalona jako 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europosłowie otrzymują także dietę w wysokości 4950 euro miesięcznie. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego, kupnem i eksploatacją sprzętu oraz opłat za rachunki telefoniczne i przesyłki pocztowe.