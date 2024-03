Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu [3.03.2024 r.]

Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku ma być jednym z głównych celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Na razie nie ma wymogu wymiany działających już urządzeń, ale eksperci już od dawna liczyli się z tym, że w przyszłości wprowadzony zostanie okres przejściowy, w którym trzeba będzie zmienić sposób ogrzewania.

Terminy pożegnania z gazem

Pakiet Fit for 55 określa termin, w którym zakazany będzie montaż kotłów gazowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami UE, za 6 lat właściciele nowych domów nie będą mogli instalować kotłów gazowych (poza tymi na biogaz). Najpóźniej do 2040 roku ma być zakazane używanie pieców gazowych już zainstalowanych w domach, a do 2050 roku z polskich domów mają zniknąć wszystkie piece na paliwa kopalne, w tym również piece węglowe. Już od 2025 roku kraje UE powinny zakończyć wszelkie zachęty do montażu kotłów gazowych. Ale to nie wszystko:

Od 2028 roku wszystkie nowe budynki instytucji publicznych mają być zeroemisyjne.

roku wszystkie nowe budynki instytucji publicznych mają być zeroemisyjne. Od 2030 roku zeroemisyjność ma dotyczyć wszystkich nowych budynków.

roku zeroemisyjność ma dotyczyć wszystkich nowych budynków. Do 2050 roku pozostałe budynki, włącznie z domami jednorodzinnymi, mają osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla.

Teraz jednak okazuje się, że użytkownicy pieców gazowych nie mogą spać spokojnie. A to za sprawą kar finansowych, które mogą być nakładane na korzystających z takiego rozwiązania. Kary te miałyby w założeniu zachęcać do wymiany systemu ogrzewania. Problem w tym, że kary dotyczyłyby aż 40 proc. Polaków, ponieważ gaz stanowi dziś zdecydowanie najbardziej popularne paliwo w przypadku ogrzewania. Komisja Europejska ma na to mocny argument. Obecnie w cenie energii elektrycznej około 40 proc. stanowi podatek od emisji CO2. Chcąc nie chcąc muszą płacić go również użytkownicy pomp ciepła, których nie wyłączono z tej opłaty. Nabywcy gazu takiego podatku nie płacą, co według urzędników europejskich skutkuje nierównością.

Producenci pomp zacierają ręce

Sytuacja ma zmienić się z początkiem 2027, kiedy gaz, olej opałowy i węgiel zostaną również częściowo objęte takim podatkiem. Jak szacują eksperci, oznaczać to będzie wzrost ceny gazu o 25 proc.

Skutkiem zmian ma być wzrost rentowności w przypadku osób inwestujących w pompy ciepła. O ile dziś wynosi on 3 do 1 w stosunku do gazu. Zmiana spowoduje że relacja ta wyniesie 2,5 do 1. Z entuzjazmem podchodzą do tych projektów producenci pomp ciepła, którzy w w 2023 roku odnotowali 30-procentowy spadek sprzedaży.

Wideo Chcesz sprzedać mieszkanie ? To musisz wiedzieć!