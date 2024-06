Karolina Czarnecka - tak dziś wygląda. To ona śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Zobaczcie zdjęcia! [14.06.2024]

Ile lat ma Karolina Czarnecka?

To ona zaśpiewała "Hera, koka, hasz, LSD"

O Karolinie Czarneckiej zrobiło się głośno w 2024 roku. Wówczas wystąpiła na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu z piosenką "Hera, Koka, Hasz, LSD". Jej interpretacja utworu The Tiger Lillies "Heroin and Cocaine" zrobiła furorę na festiwalu oraz na You Tube. W ciągu zaledwie tygodnia jej występ wyświetlono aż półtora miliona razy. W tamtych czasach to był bardzo okazały wynik.