Karp wigilijny - tradycyjny przepis na karpia wigilijnego. Pomysły od Gessler, Wachowicz, Starmach

KARP WIGILIJNY - PRZEPIS. Karp na wigilię. Jak zrobić karpia na Wigilię? I przede wszystkim - którą wersję wybrać? Przepisów na karpia na wigilię jest wiele. Podpowiadamy tradycyjne przepisy na karpia wigilijnego.

Karp wigilijny - tradycyjny przepis na karpia

Karp wigilijny ma tylu zwolenników, co przeciwników. Wielbiciele karpia nie potrafią sobie wyobrazić bez niego wigilijnej wieczerzy. Są i tacy, którzy o karpiu nawet nie chcą myśleć - bo śmierdzi mułem i ma sporo ości... Wszyscy jednak zgodnie przyznają, że to właśnie karp kojarzy się z wigilią i Bożym Narodzeniem. Przepisów na karpia jest mnóstwo - od tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, po nowoczesne i zaskakujące.

Przepis na karpia wigilijnego

Nie ma chyba stołu, na którym w czasie wigilii nie pojawiłby się karp. Najprościej sprawionego karpia podzielić na dzwonka, posolić, obtoczyć w mące i usmażyć na maśle. Karp z chrupiącą skórką to danie, na którego widok leci ślinka. Karp wigilijny to tradycja, ale można go podać także w bardziej nowoczesnej formie.

Karp wigilijny Magdy Gessler

Magda Gessler uważa, że Polacy nie potrafią przyrządzać wigilijnego karpia. Sprawdźcie, jaki jest sprawdzony przepis na karpia wigilijnego Magdy Gessler.

karp

klarowane masło - 1 kg

jajko - 4

mąka - 2 szklanki

bułka tarta - 2 szklanki

sól Karpia pokroić w dzwonka, nasolić i odstawić co najmniej na pół godziny do lodówki a najlepiej na całą noc. Jajka rozbełtać. Masło klarowane rozgrzać w głębokiej patelni. Dzwonka karpia panierować bardzo dokładnie najpierw w mące, potem w jajku, na końcu w bułce tartej. Wkładać porcjami na patelnię z rozgrzanym masłem i smażyć na złoto, raz odwracając w trakcie smażenia.

Karp wigilijny smażony - tradycyjny przepis Ani Starmach

Ania Starmach jest zdania, że karp wigilijny jest obowiązkowy na świątecznym stole. Karp według przepisu Ani Starmach jest równie smaczny na ciepło, jak i na zimno. Jaki jest przepis na karpia wigilijnego Ani Starmach?

1 karp o wadze 1,5 – 5 kg (lub już gotowe dzwonka)

1 cytryna

5 łyżek bułki tartej

5 łyżek mąki

olej roślinny do smażenia

sól, pieprz Karpia pokroić w dzwonka. Rybę skropić sokiem z cytryny, dodać sól, pieprz, ostawić na godzinę do lodówki. Mąkę wymieszać z bułką tarta. Kawałki karpia obtaczać z mące z bułką i smażyć na rozgrzanym oleju około 5-6 minut z każdej strony. Rybę osączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowych ręcznikach.

Karp wigilijny - Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz znana jest ze swojego uwielbienia dla tradycyjnych, domowych przepisów. Taki jest więc również jej przepis na karpia wigilijnego. Jak Ewa Wachowicz przyrządza karpia na wigilię? 2 karpie

mąka

oliwa i masło do smażenia

cebula do przełożenia ryby

Sprawionego karpia podzielić na dzwonka. Włożyć do miski, przełożyć cebulą, odstawić na noc w chłodne miejsce. W wigilię karpia wyjąć z cebuli, posolić, obtoczyć w mące, po czym usmażyć z obu stron na oliwie z dodatkiem masła.

Karp w galarecie - przepis

Świetną alternatywą dla wigilijnego karpia smażonego jest karp w galarecie. Jego wykonanie jest nieco bardziej czasochłonne, jednak karp w galarecie według tego przepisu z pewnością zachwyci niejedno podniebienie. Karp w galarecie - składniki 1 karp około 1,5 kg

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

kawałeczek selera

3 listki laurowe

5 ziarenek ziela angielskiego

3 łyżki żelatyny

sól i zmielony pieprz

sok z cytryny Karpia dokładnie oczyścić, osuszyć i pokroić w poprzek na około 4 cm dzwonka, lekko posolić. Do płaskiego rondla włożyć obrane warzywa: marchewkę, pietruszkę, cebulę, selera. Dodać liście laurowe, ziele, po szczypcie soli i pieprzu. Zalać 2 litrami wody i gotować około 20 minut. Dodać dzwonka karpia i gotować na minimalnym ogniu przez około 20 minut do miękkości ryby. Wyjąć ją z wywaru, lekko ostudzić, usunąć ości. Wywar przecedzić i odparować do 1 litra. Doprawić do smaku.

Żelatynę namoczyć w kubeczku w 3 łyżkach zimnej przegotowanej wody, a po jej rozpuszczeniu dodać do ciepłego wywaru, wymieszać. Dodać sok z cytryny (około 2 łyżeczki lub do smaku), wystudzić. Na półmisek wylać około 1/3 ilości wywaru, wstawić do lodówki. Po zastygnięciu wywaru ułożyć karpia, następnie wylać kolejną porcję wywaru (około 1/3), schłodzić do zastygnięcia. Ozdobić groszkiem, rodzynkami i pokrojoną na plasterki marchewką oraz natką pietruszki. Delikatnie pokryć resztą wywaru i wstawić do lodówki do całkowitego zastygnięcia.

