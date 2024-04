Kary i areszty dla działkowiczów za podlewanie kwiatów i warzyw? Takich kontroli ROD jeszcze nie było! [14.04.2024 r.]

Co zrobić, by studnia na działce była legalna?

Za użytkowanie niewielkich studni, czyli tzw. abisynek, bez pozwolenia wodnoprawnego można zapłacić 5 tys. zł kary lub iść do aresztu. Problem w tym, że działkowcy, nawet gdyby chcieli, nie mogą z nich korzystać legalnie.

- Wiele ogródków, które powstały dziesiątki lat temu, nie miało możliwości, żeby podłączyć do sieci wodociągowej. Dzierżawcy zaczęli więc sami sobie kopać kopać małe studnie. Taka woda służy jedynie do podlewania kwiatków i warzyw, które sobie wyhodują, nie nadaje się do pożycia, bo zawiera za dużo żelaza. Jako PZD od dawna zabiegamy w Wodach Polskich, by takie ujęcia mogły działać bez pozwoleń - mówi Gadzikowski.