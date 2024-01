Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [4.01.2024]

Tak mieszka Kasia Tusk

Kasia Tusk jest córką premiera Donalda Tuska. Jest też jedną z najpopularniejszych polskich blogerek. Na blogu Make Life Easier publikuje swoje stylizacje modowe, a także porady dotyczące mody i urody. Kasia Tusk od 2014 jest żoną Stanisława Cudnego, z którym ma dwie córki.

Katarzyna Tusk mieszka w Sopocie w pięknej, secesyjnej kamienicy. Wnętrza w jej mieszkaniu są bardzo przestronne, jasne. W pokojach króluje biel - zarówno na ścianach, jak i w dodatkach. Nawet stolarka okienna i drzwi są w białym kolorze. Podłogi są z drewna, w jasnych kolorach. Wszystko to odzwierciedla wyrafinowany gust i styl Katarzyny Tusk. Jako że jest to kamienica, pomieszczenia są bardzo wysokie. Na zdjęciach widać także przepiękny piec do ogrzewania pokoi.

W salonie jest wygodna sofa, na której zmieści się cała rodzina. Są regały z książkami, stoi także fortepian, a całości dopełniają rośliny doniczkowe. W kuchni widzimy jasnoszare, marmurowe blaty i białe meble, w łazience jest podobna kolorystyka. W holu znajdują się kręcone schody oraz niezwykła rzeźba.