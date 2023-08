"Kasjerzy zawsze mylą się tylko na korzyść sklepu". Tak myślą klienci!

- Uważają, że to nasza wina, co nie jest prawdą - uważa kasjerka z konkurencyjnego dyskontu, na tej samej ulicy, którą pytamy o opinię na ten temat. - Niektórzy rozumieją, że automat liczy, ile mają zapłacić z promocją, bądź nie, a nie my. Inni potrafią zmieszać człowieka z błotem.