Katarzyna Cichopek pozuje w kuszących strojach kąpielowych. Na wakacje wybrała się z Maciejem Kurzajewskim [29.07.2023]

Okazuje się, że para postawiła na aktywny wypoczynek. Jedną z atrakcji urlopu było nurkowanie. Prezenterka przyznała, że był to jej pierwszy raz w Morzu Śródziemnym:

- Dzisiaj miałam niesamowitą przygodę z rodzinnym nurkowaniem! To był mój pierwszy raz w morzu Śródziemnym i nie mogłam się doczekać, aby odkryć jego podwodne piękno. Przez chwilę poczułam się jak w innym świecie, otoczona pięknymi roślinami i tętniącym życiem podwodnym. Nurkowanie zwłaszcza z synem, dla którego odważyłam się to zrobić, było jeszcze bardziej wyjątkowe, ponieważ mogliśmy dzielić się naszymi emocjami i odkryciami. To był naprawdę niezapomniany dzień! - podsumowała Cichopek.