Katarzyna Cichopek - tak się ubiera. Taki jest styl partnerki Macieja Kurzajewskiego [27.11.2023] ak

Katarzyna Cichopek i jej życie osobiste wciąż budzi zainteresowanie i ciekawość wielu Polaków. Ta znana aktorka jakiś czas temu rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Teraz jest ze znanym prezenterem Maciejem Kurzajewskim. To, jak żyje na co dzień Katarzyna Cichopek możemy podejrzeć na Instagrmie, gdyż aktorka chętnie dzieli się swą codziennością z fanami na tym portalu społecznościowym. My sprawdziliśmy, jaki styl ma Katarzyna Cichopek. Zobacz w galerii - tak się ubiera Katarzyna Cichopek.