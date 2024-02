Katarzyna i Cezary Żak - oto ich dom na Mazurach. Mamy zdjęcia tej posiadłości [23.02.24]

Tak wygląda żona Tomasza Szczepanika z "Pectus". Uciekł dla niej sprzed ołtarza

Tomasz Szczepanik to wokalista zespołu "Pectus" i autor takich przebojów jak "Barcelona", "Jeden moment", "To, co chciałbym ci dać". Nie każdy wie, że gwiazdor...