Katarzyna Sienkiewicz, wokalistka zespołu "Kwiat Jabłoni" - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień [10.03.2024]

Kwiat Jabłoni, czyli rodzeństwo Katarzyna Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz, największą rozpoznawalność zdobyli dzięki utworowi "Dziś późno pójdę spać" wydanemu latem 2018 roku. Piosenka w bardzo szybkim czasie zanotowała dwa miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

Niezwykły, wydarzeniem w dziejach zespołu był też fakt, że Bursztynowy Słowik - jedna z najbardziej prestiżowych statuetek polskiego przemysłu muzycznego, pofrunął właśnie do rąk Katarzyny i Jacka Sienkiewiczów, czyli duetu Kwiat Jabłoni.

"Ta nagroda znajdowała się do tej pory poza sferą naszych marzeń. Jesteśmy zaszczyceni" - powiedział Jacek Sienkiewicz odbierając nagrodę podczas Top of The Top Sopot Festival 2023.