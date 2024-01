Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [14.01.2024]

- Solec Kujawski jest bardzo małym miasteczkiem. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Zawsze chciałam zostać dziennikarką, a Warszawa jest epicentrum informacyjnym i dziennikarskim, dlatego zdecydowałam się na przeprowadzkę właśnie tutaj - wyznaje Katarzyna Zdanowicz. - Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej. W Solcu Kujawskim została moja mama, więc to dodatkowy powód, żeby częściej odwiedzać to miasto. Tam człowiek wypoczywa, nie to co w Warszawie, gdzie żyje się w ciągłym biegu – dodaje.