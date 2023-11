Kaucja za butelki oraz metalowe puszki. Za te towary zapłacimy wkrótce więcej [23.11.23]

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Zgodnie z propozycją kaucja zostanie doliczona:

Kaucja naliczona zostanie w wysokości 50 gr i będzie doliczona do każdego opakowania.

"W ramach systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym zobowiązani zostaną do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia.