Kawa - takie korzyści przynosi picie kawy. Oto, dlaczego warto pić kawę [21.04.2024]

Kawa to napój popularny na całym świecie. Napój ten spożywa się samodzielnie, jako dodatek do posiłku czy deseru. Każdego dnia na całym świecie wypijane są ponad trzy miliardy filiżanek kawy. Najwięcej kawy na jednego mieszkańca spożywa się w Skandynawii - około 10 kg kawy rocznie. W Polsce średnie roczne spożycie na osobę to ok. 2-3 kg.