Kibice na meczu Zawisza Bydgoszcz - Chemika Moderator Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia

To było wielkie wydarzenie na stadionie przy ul. Gdańskiej. Dawno na trybunach nie pojawiło się około czterech tysięcy widzów. Fani Zawiszy zgromadzeni na trybunie B cały czas prowadzili doping i przygotowali kilka ciekawych opraw . Z kolei na trybunie A z jednej strony byli młodzi piłkarze z Akademii Zawiszy , a z drugiej z Akademii Chemika Moderatora . Młodzi adepci futboli także gorąco dopingowali swoich starszych kolegów.

- Zorganizowanie takiego finału kosztowało mnóstwo pracy wielu ludzi z klubu i nie tylko - podkreślił [b]Krzysztof Bess, prezes Zawiszy. - Cieszę się, że to wszystko tak dobrze wypadło. No i jest jeszcze sukces sportowy w postaci wygranego pucharu. Marzę sobie, by tylu kibiców przychodziło na nasze mecze ligowe - dodał szef klubu.[/b]